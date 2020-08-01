Ardahan'da şiddetli rüzgar ve hortum çatılara zarar verdi
Ardahan'da şiddetli rüzgar ve hortum nedeniyle köylerdeki bazı evlerde hasar oluştu.
Ardahan
Ardahan'a bağlı Ağaçlı ve Çalabaş köylerinde şiddetli rüzgar ve hortum etkili oldu.
Kısa süren şiddetli rüzgar ve hortum nedeniyle Ağaçlı'da 4, Çalabaşı'da ise bir evin çatısında hasar meydana geldi.
Ardahan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri söz konusu köylerde hasar tespit çalışması yaptı.
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