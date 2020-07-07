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Türkiye

Kahramanmaraş'ta asker uğurlama törenlerine yasak getirildi

Kahramanmaraş'ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında asker uğurlamaları, kapalı yerlerde eğlence ve topluca yapılması yönünden yasaklandı.

İsmail Hakkı Demir   | 07.07.2020
Kahramanmaraş'ta asker uğurlama törenlerine yasak getirildi

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamaları, kapalı yerlerde eğlence ve topluca yapılması yönünden yasaklandı.

Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, salgın ve bulaşmanın toplum sağlığı ile kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla kentte ilave tedbirler aldı.

Bu kapsamda, kentte mahallelerde veya sokaklarda yapılan düğün, gelin alma, kına, nişan ve sünnet düğünü gibi etkinliklerin, aynı gün içinde kalacak şekilde en erken saat 19.00'da başlayıp, en geç 23.00'te bitirilmesine karar verildi.

Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere salgın tedbirleri ihmal edilerek gerçekleştirilen asker uğurlama törenleri ve eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek amacıyla da şu kararlar alındı:

"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarının (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) yapılmaması, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden gerçekleştirilecek uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamaların yapılmaması, askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınması."

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