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Kahramanmaraş-Göksun yolu hizmete açılıyor

Kahramanmaraş'ı Kayseri'ye bağlayan güzergahta yapılan 64,1 kilometrelik Kahramanmaraş-Göksun yolunun açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

Sefa Şengül   | 06.11.2020
Kahramanmaraş-Göksun yolu hizmete açılıyor

Ankara

Kahramanmaraş'ı Kayseri'ye bağlayan güzergahta inşa edilen 64,1 kilometrelik Kahramanmaraş-Göksun yolunun açılışı yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirmesi planlanan açılışla birlikte, daha önce 80 dakika süren güzergahtaki yolculuk, 39 dakikada tamamlanabilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Güneydoğu Anadolu-GAP Bölgesi'ni İç Anadolu'ya ve Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan güzergahta yer alan Kahramanmaraş-Göksun yolundaki çalışmalar bitirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bölgeye kazandırılan yolun açılışı dolayısıyla yarın tören yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve diğer yetkililerle birlikte hizmete açacağı yol, zamandan tasarruf sağlayacak ve konforlu bir yolculuk imkanı sunacak.

Daha önce kullanılan güzergahta 80 dakika süren yolculuk, 64,1 kilometrelik yeni bölünmüş yol sayesinde 39 dakikada tamamlanabilecek.

Yılda 130,3 milyon lira tasarruf edilecek

Kısalan yol ve azalan süre sayesinde yılda zamandan 75,2 milyon lira, akaryakıttan ise 55,1 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 130,3 milyon lira tasarruf sağlanacak.

Tamamlanan yol üzerinde, gidiş-geliş ayrı olmak üzere toplam 16 bin 316 metre uzunluğunda 11 çift tüp tünel bulunuyor. Bunun yanında 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ve 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak yer alıyor.

Öte yandan, söz konusu yol, Kayseri-Kahramanmaraş-Gaziantep Devlet yoluyla bütünleşerek, hem doğu-batı hem de kuzey-güney aksının parçası olacak ve transit trafik ile turizm sirkülasyonunun sağlanması sayesinde bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı verecek.

Yolun hizmete açılmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki turizm merkezlerine kolay ve hızlı ulaşımın sağlanması hedefleniyor. 

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