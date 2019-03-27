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Kadıköy'de inşaat halindeki gökdelende yangın

Kadıköy'de inşaat halindeki çok katlı bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alptekin Soykan   | 27.03.2019
Kadıköy'de inşaat halindeki gökdelende yangın

Istanbul

Alınan bilgiye göre, Kadıköy'ün Eğitim Mahallesi Hızırbey Caddesi'ndeki inşaat halindeki gökdelende henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binanın çatısından ve alt katlarından yoğun duman çıktığı görülürken, itfaiye ekipleri merdivenle ve binanın içinden hortumla yangına müdahale ediyor.

Sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekliyor

Polis ekipleri yangın nedeniyle Hızırbey Caddesi'ni trafiğe kapatılırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekliyor.

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