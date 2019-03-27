Kadıköy'de inşaat halindeki gökdelende yangın
Kadıköy'de inşaat halindeki çok katlı bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Istanbul
Alınan bilgiye göre, Kadıköy'ün Eğitim Mahallesi Hızırbey Caddesi'ndeki inşaat halindeki gökdelende henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Binanın çatısından ve alt katlarından yoğun duman çıktığı görülürken, itfaiye ekipleri merdivenle ve binanın içinden hortumla yangına müdahale ediyor.
Sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekliyor
Polis ekipleri yangın nedeniyle Hızırbey Caddesi'ni trafiğe kapatılırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.