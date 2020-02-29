Jandarmaya 6 SİHA teslimatı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.
6 adet daha Bayraktar TB2 #SİHA’yı Jandarma Genel Komutanlığımıza teslim ettik.🇹🇷🇹🇷🇹🇷— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 29, 2020
Türk Savunma Sanayii Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek.
Şehitlerimiz için Vatan için ahdimiz var... pic.twitter.com/q92bNaStMR
Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı Jandarma Genel Komutanlığına teslim ettiklerini belirterek, "Türk Savunma Sanayii, Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek. Şehitlerimiz için vatan için ahdimiz var." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.