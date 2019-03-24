Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.52
Dolar
5.77
BIST 100
99,835.31
Altın
1,313.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuşuyor Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Selçuk, konuşuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşuyor
logo
Türkiye

Jandarmanın refüjde oynayan çocuk hassasiyeti

Osmaniye'de jandarma ekibi, refüjde oyun oynayan küçük yaştaki çocukları yolun karşısına güvenli bir şekilde geçirdikten sonra ailelerine teslim etti.

Ümit Kahrıman   | 24.03.2019
Jandarmanın refüjde oynayan çocuk hassasiyeti

Osmaniye

Osmaniye'de, trafiğin yoğun olduğu bir yolun refüjünde oyun oynayan çocukları gören jandarma ekibi, buradaki 4 küçüğü karşıya geçirerek güvenli bir şekilde ailelerine teslim etti.

Kuzey Çevre Yolu'nda ilerleyen bir jandarma ekibi, refüjde oyun oynayan 2-5 yaşlarındaki 4 çocuğu fark etti.

Araçlarını durduran ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çocukları bulundukları alandan çıkardı.

Daha sonra çocukların bazılarını ellerinden tutarak bazılarını da kucaklarında yolun karşısına geçiren ekipler, küçükleri evlerine kadar götürerek ailelerine teslim etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri
Nazarbayev neden istifa etti?
Savaş suçlusu Karadzic’in ideolojisi, ırkçı Sırplarda hâlâ canlı
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?

Benzer haberler

Jandarma Genel Komutanlığına 'uzman erbaş' alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına 'uzman erbaş' alınacak

Sınıfta adeta tarihi yaşıyorlar

Jandarmadan 'Çanakkale Zaferi' videosu

'PKK'ya katılımlar son 30 yılın en düşük seviyesine indi'

'PKK'ya katılımlar son 30 yılın en düşük seviyesine indi'
Dağda kaybolan keçinin doğumuna jandarma yardım etti

Dağda kaybolan keçinin doğumuna jandarma yardım etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine ziyaret