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Jandarmadan 'drone' ile trafik denetimi

Hatay'da jandarma ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Hilmi Tunahan Karakaya   | 10.08.2019
Jandarmadan 'drone' ile trafik denetimi

Hatay

Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş timleri, Hassa-Gaziantep kara yolunda Kurban Bayramı öncesinde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, denetim sırasında durdurdukları araçlardaki vatandaşlara, çikolata ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı.

Ekipler, İçişleri Bakanlığınca başlatılan ve trafik güvenliğine dikkati çekmek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da destek verdiği, "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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