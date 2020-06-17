Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
111,102.30
Altın
1,722.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ,Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mit Müsteşarı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet Libya'da
logo
Türkiye

Jandarmadan 360 derece kamera ile helikopter turu

Jandarma Genel Komutanlığı, 181'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, helikoptere yerleştirilen 360 derece kameralarla çekilen video paylaştı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 17.06.2020
Jandarmadan 360 derece kamera ile helikopter turu

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından "Bizimle uçmaya var mısınız?" mesajıyla bir video yayınlandı. 

Jandarma helikopterine 360 derece kameralar yerleştirilerek gerçek görüntülerle hazırlanan videoyu, sanal gerçeklik gözlüğüyle izleyenlere, helikopterin içerisindeymiş duygusu yaşatılıyor.

Hayatında hiç helikoptere binmemiş olanlar da bu sayede farklı bir deneyim yaşıyor.

Mesajda, şu ifadelere de yer verildi:

"Sanal gerçeklik gözlüğü olmayan izleyiciler üzülmesin, onlar da bilgisayarından ya da cep telefonlarından aynı videoyu farklı açılardan izleyebiliyor. Ama gerçekten bu hissi yaşamak istiyorsanız sanal gerçeklik gözlüğüyle izlemenizi tavsiye ederiz. Bu şekilde bir paylaşımın Jandarmanın sosyal medya hesaplarından ilk defa paylaşıldığını da vurgulamak isteriz. Görünen o ki paylaşılan bu video ilk olsa da son olmayacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 119 bin 161'e yükseldi
Honduras Devlet Başkanı Hernandez ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sifon çekmek Kovid-19'un havada yayılmasına neden oluyor
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 3,5 milyonu aştı
Pekin’de Kovid-19 vakalarının yeniden artışı nedeniyle yaklaşık 356 bin kişiye test yapıldı

Benzer haberler

Jandarmadan 360 derece kamera ile helikopter turu

Jandarmadan 360 derece kamera ile helikopter turu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Jandarma Genel Komutanlığı suç ve suçluya göz açtırmıyor

Jandarmadan 181. kuruluş yıl dönümü videosu

Jandarma 181 yıldır vatan nöbetinde

Jandarma 181 yıldır vatan nöbetinde