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Başkentte maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı

Başkentte, Kovid-19 tedbirleri kapsamında eş zamanlı maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi.

Aykut Karadağ   | 17.06.2020
Başkentte maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Alınan bilgiye göre, Ankara Valiliği koordinasyonunda salgının kontrollü seyri için gerekli denetimler, ilgili birimlerce aksatılmadan sürdürülüyor.

Bu kapsamda, hizmete açılan alışveriş merkezi, restoran, kafe, kahvehane ve çay ocağı gibi işletmelerde pazar yeri, park, bahçe, otobüs durakları gibi vatandaşların yoğun olduğu yerlerde maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı.

İlgili birimlerden ekiplerin katıldığı denetimlerde, iş yerlerinin ve vatandaşların kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi. Kurallara uymayanlara uyarılarda bulunuldu, idari para cezaları kesildi.

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