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Jandarma ve polis inci kefali için seferber oldu

Van'da jandarma ve polis ekipleri, tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan inci kefalinin göç güzergahı olan nehirlerde biriken çöpleri topladı.

Seracettin Seçkin   | 24.05.2019
Jandarma ve polis inci kefali için seferber oldu

Van

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da zorlu bir yolculuğa çıkıyor. 

Gölün tuzlu ve sodalı suyundan nehirlerdeki tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan milyonlarca inci kefalinin yolculuğu için jandarma ve polis ekipleri seferber oldu.

Kaçak avcılığın önüne geçmek için 7 gün 24 saat nöbet tutan ekipler, inci kefalinin tatlı sularda ilerleyişini kolaylaştırmak için de çalışma yürütüyor.

İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Evren Kaptan ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün'ün katılımıyla Balık Bendi'nde çevre temizliği yapan ekipler, nehirde biriken çöpleri toplayarak kamyonetlerle taşıdı.

Ekiplerin çalışması vatandaşların takdirini topladı.

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