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İzmir'e araç girişine kısıtlama

Yaşanan depremin ardından İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanıyor, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor.

Kemal Karadağ   | 30.10.2020
İzmir'e araç girişine kısıtlama

Ankara

İzmir'de merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kente girişler kısıtlandı.

İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanırken, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor.

Kentten çıkışlarda ise herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor.

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