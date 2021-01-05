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İzmir'deki yağışlar barajları doldurmaya yetmedi

Bu yıl yaz ve sonbaharda az yağış alan İzmir'de, son 1 haftada aralıklarla devam eden yağışlara karşın barajlardaki su oranı, geçen yılın gerisinde kaldı.

Yusuf Şahbaz   | 05.01.2021
İzmir'deki yağışlar barajları doldurmaya yetmedi Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

İzmir'de son 1 haftada aralıklarla devam eden yağışlara karşın barajlardaki su oranı, geçen yılın gerisinde kaldı.

Bu yıl yaz ve sonbaharda az yağış alan İzmir'de, kente içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş gözlendi.

Kış aylarının gelmesiyle yağışlar başlasa da barajlardaki su oranı geçen seneki seviyeyi yakalayamadı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerinden derlenen bilgiye göre, 5 Ocak itibarıyla kentteki 6 barajdan 5'inin doluluk oranı, geçen senenin aynı ayına göre düşük seviyede kaldı.

Geçen yılki doluluk oranı rakamlarına göre Tahtalı Barajı yüzde 65'ten yüzde 39'a, Alaçatı Kutla Aktaş Barajı yüzde 52'den yüzde 41'e, Güzelhisar Barajı yüzde 64'ten yüzde 49'a, Gördes Barajı yüzde 8'den yüzde 4'e, Ürkmez Barajı yüzde 59'dan yüzde 49'a geriledi.

Kentte doluluk oranı geçen seneye göre artan tek baraj ise geçen yıl 12, bu yıl yüzde 35 seviyesinde doluluk oranına sahip Balçova Barajı oldu.

Öte yandan söz konusu barajlarda 5 Ocak'ta kullanılabilir su hacmi 208 milyon 606 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

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