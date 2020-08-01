İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İzmir
İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Homeros Vadisi'ne yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz sevk edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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