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İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Çamönü mevkinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Şafak Yel   | 01.08.2020
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Şafak Yel / AA

İzmir

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. 

Alınan bilgiye göre, Homeros Vadisi'ne yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.


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