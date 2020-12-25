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İzmir'deki fabrika yangınları kontrol altına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde, 2 farklı adresteki fabrikalarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Yusuf Şahbaz, Mustafa Güngör   | 25.12.2020
İzmir'deki fabrika yangınları kontrol altına alındı Fotoğraf: Mustafa Güngör / AA

İzmir

Seyhan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı mobilya ve baza fabrikasının üçüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yangın, 2 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alındı.

Kağıt fabrikası kullanılamaz hale geldi

Göksu Mahallesi'ndeki 4 katlı kağıt ve peçete fabrikasında da sabaha karşı bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.

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