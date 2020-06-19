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İzmir'de Türk karasularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı.

Yusuf Soykan Bal   | 19.06.2020
İzmir'de Türk karasularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

İzmir

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler lastik bottaki 56 sığınmacıyı karaya çıkardı.

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