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İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
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İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 69 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Foça ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 69 sığınmacı kurtarıldı.

Mustafa Güngör   | 08.12.2020
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 69 sığınmacı kurtarıldı

İzmir

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 sığınmacıyı kurtardı.

Yine ekiplerce Çeşme ilçesi Karaada açıklarında da can salı içerisinde iki ayrı çalışmada toplam 22 sığınmacı karaya çıkardı.

Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan iki can salı içerisindeki 29 düzensiz kurtarıldı.

Çeşme ve Foça ilçelerinde kurtarılan toplam 69 sığınmacı, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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