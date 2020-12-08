Euro
9.45
Dolar
7.80
BIST 100
1,329.90
Altın
1,864.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu

Dışişleri Bakanlığı'nda bazı büyükelçiliklere ve daimi temsilciliklere atamalar yapıldığı, Çavuşoğlu'nun bazı büyükelçileri arayarak yeni görev yerlerini tebliğ ettiği bildirildi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 08.12.2020
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu bazı büyükelçileri telefonla aradı ve yeni görev yerlerini tebliğ ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Buna göre, Yunus Demirer Türkiye'nin Bratislava Büyükelçiliğine, Hatun Demirer Türkiye'nin AGİT Nezdinde Daimi Temsilciliğine, Ali Rıza Güney Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine, Barış Ulusoy Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine, Burçin Gönenli Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliğine, Turgay Tuncer Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğine, Zafer Ateş Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçiliğine, Volkan Işıkçı Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliğine atandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu, 81 il valisiyle Kovid-19 ile mücadelede son durumu değerlendirdi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 137 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
Dünya Ekonomik Forumu Kovid-19 nedeniyle Mayıs 2021'de Singapur'da yapılacak
ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 289 bine yaklaştı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu

Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de hakça paylaşımdan yanayız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye AGİT'in çalışmalarına katkı sunmaya devam edecek

Azerbaycanlı gençler Çavuşoğlu'na teşekkür etti: Azerbaycan'a sevgi ve desteğinizi hissettik

Azerbaycanlı gençler Çavuşoğlu'na teşekkür etti: Azerbaycan'a sevgi ve desteğinizi hissettik
Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kovid-19 süreci ırkçılık ve İslam karşıtlığı gibi yükselişte olan eğilimleri artırdı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kovid-19 süreci ırkçılık ve İslam karşıtlığı gibi yükselişte olan eğilimleri artırdı