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İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 53 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 53 göçmen karaya çıkarıldı.

Meriç Ürer   | 22.02.2021
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 53 göçmen kurtarıldı

İzmir

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında 19 ve 21 Şubat'ta can salı ve lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 20, lastik bot içerisindeki 33 göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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