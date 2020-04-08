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İzmir'de toplu ulaşım kullanımı yüzde 85 düştü

İzmir'de koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma kullanım rakamlarındaki günlük düşüş yaklaşık yüzde 85'i buldu.

Mustafa Güngör   | 08.04.2020
İzmir'de toplu ulaşım kullanımı yüzde 85 düştü

İzmir


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre 2 Mart Pazartesi günü 1 milyon 800 bin 436 olan yolcu sayısı, 6 Nisan Pazartesi günü 277 bin 259 olarak tespit edildi. Hafta sonu toplu taşıma kullanma oranındaki düşüş ise yüzde 90'ı buldu.

Tüm binişlerin yüzde 65'e yakınını karşılayan ESHOT ve İZULAŞ otobüslerinin kullanım sayısı da 2 Mart'a göre yüzde 82 düştü.

Binişlerde en çok düşüş yüzde 96,2'lik oranla gemilerde yaşandı. 2 Mart'ta 50 bin 2 olan günlük kullanım sayısı, 6 Nisan'da 1922'ye indi.

Arabalı vapurlarda da biniş sayısı yüzde 90 düştü.

Metro ve tramvaylarda düşüş

Metroda toplam biniş sayısı, 2 Mart'a göre yüzde 86,1 gerilerken, ortalama günlük 350 bin olarak gerçekleşen biniş sayısı, 6 Nisan itibariyle 45 bin 115 oldu.

Konak ve Karşıyaka tramvaylarında biniş sayıları da ortalama yüzde 91 geriledi. Toplamda günlük ortalama 100 binden fazla yolcunun kullandığı Konak ve Karşıyaka tramvaylarına, 6 Nisan'da sadece 10 bin 298 biniş yapıldı.

İZBAN banliyö hattındaki gerileme de yüzde 85'e dayandı. Normalde günde 300 bine yakın yolcunun kullandığı İZBAN'a, 6 Nisan Pazartesi günü 38 bin 24 biniş gerçekleşti.


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