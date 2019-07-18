Euro
6.40
Dolar
5.69
BIST 100
101,650.30
Altın
1,418.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Halil Şahin   | 18.07.2019
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu, örgütün talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Kent genelinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, hakkında toplatma kararı olan yayın, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor
IKBY’de yeni hükümet ve beklentiler
Körfez’de statüko sarsılıyor
Türkiye'nin PYD/PKK'nın narko-terörüyle mücadelesi
AB-MERCOSUR anlaşması ve yeni bölgeselleşme

Benzer haberler

İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunus'taki terör saldırılarının hedefi 'demokrasi süreci'

Van'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye Somali'deki terör saldırısını kınadı

Türkiye Somali'deki terör saldırısını kınadı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı