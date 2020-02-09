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İzmir'de özel hastanede çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde özel hastanenin çatı bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi.

Tezcan Ekizler,Şafak Yel   | 09.02.2020
İzmir'de özel hastanede çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Tezcan Ekizler/AA

İzmir

İzmir'in Konak ilçesi Üçyol semtindeki 7 katlı hastanenin çatısından duman yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

İtfaiyenin vinçle ve bina içinden müdahale ettiği yangında yoğun duman nedeniyle hastaların tahliyesine karar verildi.

Hastalar, çok sayıda ambulansla çevre hastanelere taşınırken polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

Alevlerden zarar görme ihtimali bulunan tıbbi cihazlar da binadan çıkarıldı.

Yaklaşık 20 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken hasta nakli esnasında ambulansın çarptığı hastane görevlisi hafif yaralandı.

Başhekim Dr. Nuri Nasır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının binanın çatısındaki havalandırma cihazlarının bulunduğu bölümde çıktığını söyledi.

Çıkış nedeni konusunda teknik ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirten Nasır, "Çatı katında çıkan yangın hastanenin hiçbir bölümüne sirayet etmedi, çok şükür, can kaybımız yok. Yeni doğan yoğun bakımda 42 bebek ve 27 erişkin yoğun bakım hastasıyla diğer bölümlerde yatan 10 hastamızı tahliye ettik." diye konuştu. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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