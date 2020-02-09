Euro
6.57
Dolar
5.99
BIST 100
121,015.10
Altın
1,565.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye'den Tayland'da silahlı saldırıda ölenler için başsağlığı mesajı

Türkiye, Tayland'da dün düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için ülkeye taziyelerini bildirdi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 09.02.2020
Türkiye'den Tayland'da silahlı saldırıda ölenler için başsağlığı mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde dün askeri bir kışlada ve alışveriş merkezinde düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tayland halkının acısını paylaşıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Tayland'da dün bir askerin, kışlasında komutanını öldürdükten sonra yakındaki alışveriş merkezinde sivilleri katlettiği silahlı saldırıda 26 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kosova’da yeni dönem
Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti
Afrika’da Fransa kâbusu – III: Siyasi ve askeri 'operasyonlar'
Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor
Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek

Benzer haberler

Türkiye'den Tayland'da silahlı saldırıda ölenler için başsağlığı mesajı

Türkiye'den Tayland'da silahlı saldırıda ölenler için başsağlığı mesajı

Tayland'daki silahlı saldırıda 26 kişi öldü, 57 kişi yaralandı

Tayland'da silahlı saldırı: 20 ölü, 31 yaralı

Türkiye aktif çok taraflı diplomasi kültürüyle '360 derecelik dış politika' uyguluyor

Türkiye aktif çok taraflı diplomasi kültürüyle '360 derecelik dış politika' uyguluyor
Tayland, Singapur ve Güney Kore'de koronavirüs vakalarında artış

Tayland, Singapur ve Güney Kore'de koronavirüs vakalarında artış
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kamerunlu mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kamerunlu mevkidaşı ile telefonda görüştü