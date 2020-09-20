İzmir'de ormanlık alanda yangın
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
İzmir
Ulucak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.
Alevlere 2 helikopter ve 7 arazözle müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışmasına başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.