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Türkiye

İzmir'de ormanlık alanda yangın

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Halil Fidan   | 20.09.2020
İzmir'de ormanlık alanda yangın

İzmir

Ulucak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi. 

Alevlere 2 helikopter ve 7 arazözle müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışmasına başladı.

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