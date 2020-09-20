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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçın ardından Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda açıklamalarda bulunuyor Siirt'te güvenlik korucusuna el yapımı patlayıcılı saldırı
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Türkiye

Siirt'te güvenlik korucusuna el yapımı patlayıcılı saldırı

Siirt'in Eruh ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı güvenlik korucusunun otomobilinin geçişi sırasında infilak ettirildi.

Fecri Barlık,Nurettin Kilis   | 20.09.2020
Siirt'te güvenlik korucusuna el yapımı patlayıcılı saldırı

Siirt

Teröristlerce ilçeye bağlı Çetinkol köyü mevkisinde önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bir güvenlik korucusunun otomobiliyle geçişi sırasında infilak etti.

Güvenlik korucusunun yara almadan kurtulduğu patlamada otomobilde maddi hasar oluştu.

Güvenlik korucusu, kontrol amaçlı Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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