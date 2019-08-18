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İzmir'de orman yangınları

İzmir'in Karabağlar ve Urla ilçelerinde orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Karabağlar'daki söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.

Halil Şahin,Tezcan Ekizler,Göksel Kayseri   | 18.08.2019
İzmir'de orman yangınları

İzmir

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor. 

Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu, ekip sayısının artırılacağı öğrenildi.

Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Pakdemirli: Saatte 60-70 kilometreye varan rüzgar altında çalışıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tırazlı Mahallesi'ndeki ekiplerin söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi. Bakan Pakdemirli, daha sonra Tekketepe Gözetleme Kulesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Rüzgar nedeniyle helikopterlerin müdahalesinin kolay olmadığını dile getiren Pakdemirli, şunları söyledi: 

"Biz de helikopterle yangın bölgesine inerken ufak bir tehlike geçirdik. Şartlar çok zor. Şu anda saatte 60-70 kilometreye varan rüzgar altında çalışmaya devam ediyoruz. Orman Genel Müdürümüz bölgeye intikal etti ancak olumsuz hava şartlarından dolayı iniş sağlayamıyor. Yangın 20-30 hektar alanı etkilemiş vaziyette. 40 üzerinde arazöz, 8 helikopterle yangına müdahale ediyoruz. Onlarca iş makinesi ve ciddi anlamda personelle müdahale ediliyor. Yangın büyük bir yangın olmamakla beraber rüzgarın yangını taşıma potansiyeliyle ciddiye almamız gereken bir yangın. Orman teşkilatı tüm ekipleriyle burada."

Sabuncubeli'nde ve Buca'da çıkan yangınların söndürüldüğünü aktaran Bakan Pakdemirli, Urla Yağcılar'da çıkan yangının da kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. 

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangının, göreceli olarak kontrol altında olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Yangınların geneli ihmal ve dikkatsizlikten çıkıyor. Yüzde 90'ından fazlası dikkatsizlik ve ihmalden çıkıyor. Orman teşkilatımız yangınla mücadelede dünyada birinci sırada ama ağacı sevip sahip çıkma konusunda vatandaşlarımız birinci sırada diyemem. Daha fazla dikkat etmemiz lazım. Bunlar milli servet. Bir ağacın dahi yanmaması önemli. Biz teşkilat olarak bir ağaç daha az yansın diye mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Urla'da orman yangını

Urla ilçesi Yağcılar ile Demircili mahalleleri arasındaki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Demircili Mahallesi yönüne ilerledi.

Yangına, 3 yangın söndürme helikopteri ve 14 arazözle müdahale ediliyor. Yangını söndürmek üzere çevre illerden takviye ekiplerin istendiği öğrenildi.

Urla Kaymakamı Önder Can, yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle yoğun duman altında kalan Demircili Mahallesi'nde tahliye çalışması başlatıldığını bildirdi.

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