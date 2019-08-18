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Bartın Irmağı'ndaki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Bartın Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince, balık ölümleri görülen Bartın Irmağı'ndan incelenmek üzere numune alındı.

Selim Bostancı   | 18.08.2019
Bartın Irmağı'ndaki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Bartın

Alınan bilgiye göre, Bartın Irmağı'nın şehir merkezindeki Asma Köprü mevkisinde balık ölümleri yaşandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince, balık ölümleri görülen ırmaktan incelenmek üzere numune alınarak laboratuvara gönderildi.

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