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İzmir'de lastik botta sürüklenen 23 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle 23 sığınmacı lastik botta sürüklendi.

Yusuf Soykan Bal   | 02.03.2021
İzmir'de lastik botta sürüklenen 23 sığınmacı kurtarıldı

İzmir

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında motoru arızalanan lastik botun sürüklenmesi nedeniyle sığınmacılar yardım talep etti.

Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik botu 23 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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