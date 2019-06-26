Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.55
Dolar
5.76
BIST 100
95,116.58
Altın
1,409.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İzmir'de faytonlar yasaklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde fayton taşımacılığını yasakladı.

Tolga Albay   | 26.06.2019
İzmir'de faytonlar yasaklandı

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu, önceki yıllarda hayata geçirilen Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi'ni iptal ederek İzmir'de fayton dönemini kapattı. 

Belediyeye bağlı İZULAŞ bünyesindeki fayton işletmesi 1 Mayıs'tan itibaren kapatılırken, karar doğrultusunda Karşıyaka, Selçuk ve Dikili'deki toplam 32 faytonun faaliyetlerine de son verildi.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 139'uncu maddesine dayanarak resmi tören ve izin alınacak merasimler hariç hayvanla çekilen motorsuz araçların ve hayvan sürücülerinin kent merkezindeki tüm bulvar, cadde ve trafik yoğunluğu olan sokaklarına girişi yasaklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, hayvan haklarını gözetmenin temel önceliklerinden biri olduğunu belirterek, "İzmir’in hayvan hakları konusunda örnek ve öncü bir kent olmasını hedefliyoruz. Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri hiç aralık vermeden yürüttük. Bu süreç kısa süre önce tamamlandı ve İzmir’de fayton dönemi kapandı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gürcistan'daki protestocuların talepleri düşündürüyor
Türkiye'nin balistik füze teknolojisinde yeni aşama
'ABD'yle İran arasındaki gerginlikte Şah-Mat'
Güney Kafkasya’da yeni kriz
Türkiye’nin yeni grand stratejisinin üç unsuru: Kıbrıs, Meis ve S-400

Benzer haberler

İzmir'de faytonlar yasaklandı

İzmir'de faytonlar yasaklandı

Aktaş Barajı 15 bin 800 dekar araziyi suyla buluşturacak

Çay tezgahında 'karga'yla servis ilgi odağı oldu

Kara Kuvvetlerinin uçakları 'hayat vermek' için havalandı

Kara Kuvvetlerinin uçakları 'hayat vermek' için havalandı
İzmir merkezli 30 ildeki FETÖ soruşturmasında 13 tutuklama

İzmir merkezli 30 ildeki FETÖ soruşturmasında 13 tutuklama
İzmir'deki 'usulsüz dinleme' davasında karar

İzmir'deki 'usulsüz dinleme' davasında karar