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İzmir'de dünkü sağanakta 212 iş yeri ve haneyi su bastı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, dünkü sağanak nedeniyle 212 iş yeri ve haneyi su bastığını, mağdur olan vatandaşlara maddi destekte bulunacaklarını söyledi.

Efsun Erbalaban Yılmaz   | 13.01.2021
İzmir'de dünkü sağanakta 212 iş yeri ve haneyi su bastı

Izmir

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı belediye meclis toplantısı 2. birleşimi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, başkanlıktan gelen önergeler oy birliği ile komisyonlara gönderildi, komisyonlardan gelen raporlar da oy birliği ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, toplantı sonunda yaptığı konuşmada, dün İzmir'deki sağanak nedeniyle oluşan hasarı tespit etmek ve vatandaşın mağduriyetini gidermek için belediye ekiplerinin sabaha kadar çalıştığını söyledi.

"Yağmur hakikaten büyük felakete yol açtı." ifadelerini kullanan Soyer, "212 iş yeri ve hane su baskını ile yüz yüze kaldı. Biz ekiplerimizle sabaha dek çalıştık. Bu, bize gelen ihbarlar ve arkadaşlarımızın yaptığı tespitler sonucu ortaya çıkan rakamlar. Eğer ilçelerinizde, mahallelerinizde mağdur olduğunu bildiğiniz vatandaşlar varsa bizimle paylaşın. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmek istemiyoruz." dedi.

Tunç Soyer, sağanak nedeniyle mağdur olan İzmirlilere maddi destekte bulunacaklarını, eşya yardımı yapacaklarını ifade etti.

İzmir toplu taşımasında HES kodu eşleştirmesini gerçekleştirdiklerini de kaydeden Soyer, sistemin büyük aksamalar yaşanmadan hizmete geçtiğini aktardı.

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