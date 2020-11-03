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İzmir'de depremden zarar görenlerden emlak komisyonu alınmayacak

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkan Yardımcısı Vural, depremde evi hasar görenlerden emlak komisyonu alınmayacağını belirtti.

Efsun Erbalaban Yılmaz   | 03.11.2020
İzmir'de depremden zarar görenlerden emlak komisyonu alınmayacak Fotoğraf: Haluk Satır/AA

İzmir

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkan Yardımcısı Gönül Vural, AA muhabirine, İzmir'deki depremde en fazla hasarın görüldüğü Bayraklı ve Bornova'da emlakçılara talebin arttığını söyledi. 

Depremden sonra bölgeden kaçışın başladığını, son birkaç günde deprem korkusu yaşamış birçok kişinin kiralık ya da satılık ev arayışına girdiğini aktaran Vural, "Başlarını sokacak güvenli bir eve ihtiyaçları var. Ama bu bölgede öyle bir ev yok. Kiralık ya da satılık ev arıyorlar. Depremden zarar görmeyenler de geliyorlar. Artık bu civarda yaşamak istemiyorlar." diye konuştu.

Oda olarak depremden sonra bir karar aldıklarını ve depremzedelere destek olmak istediklerini belirten Vural, "Depremden zarar gören, evi yıkılan kişilerden emlak komisyonu almamaya karar verdik" dedi.

Vural, evleri hasarlı olan ve emlak arayışında olan kişilerin kendilerine hasar raporuyla başvurabileceklerini, desteğe hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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