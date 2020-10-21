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İzmir'de belediye otobüsü evlere çarptı: 6 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkarak iki eve çarpan belediye otobüsündeki yolculardan 6'sı hafif yaralandı.

Yusuf Soykan Bal   | 21.10.2020
İzmir'de belediye otobüsü evlere çarptı: 6 yaralı

İzmir

Zeytinlik Mahallesi 1171 Sokak'ta yol alan ESHOT otobüsü, yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkarak kaydı ve sokak üzerindeki evlere çarptı. 

Kazada yaralanan, otobüste bulunan yolculardan 6'sı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otobüsün çarptığı iki evde hasar oluştu.

Evi hasar gören mahalle sakinlerinden 51 yaşındaki Emine Kızılçınar, kaza sırasında evinde uyuduğunu belirterek, "Sanki bomba patladı. Kalkıp kendimi hemen dışarı attım. Sonra baktığımda evin bir kısmı yıkılmıştı." dedi.

Öte yandan kazayı, sokaktaki bir güvenlik kamerası da kaydetti.

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