Euro
9.30
Dolar
7.80
BIST 100
1,341.79
Altın
1,809.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İzmir'de 972 litre kaçak içki ele geçirildi

İzmir'in Kınık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 972 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa Güngör   | 27.11.2020
İzmir'de 972 litre kaçak içki ele geçirildi

İzmir

İzmir'in Kınık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 972 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dündarlı Mahallesi'nde yaşayan 1 kişinin kaçak içki imal ederek piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı.

Zanlının adresindeki aramalarda, 972 litre kaçak içki, 1 arıtma cihazı ile alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Ev sahibi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşı yarışındaki biyoteknoloji ve ilaç şirketleri yatırımcıların radarında
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 61 milyon 309 bini geçti
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 134 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 337 kişi öldü

Benzer haberler

İzmir'de 972 litre kaçak içki ele geçirildi

İzmir'de 972 litre kaçak içki ele geçirildi

AFAD: İzmir'deki depremin ardından 2 kişinin tedavisi sürüyor

İzmir'deki depremde enkazdan çıkartılan amatör futbolcu hastanede hayatını kaybetti

İzmirli depremzedeler konteyner kentte yeni yaşamlarına başladı

İzmirli depremzedeler konteyner kentte yeni yaşamlarına başladı
İzmir depremi sonrası bölgedeki jeotermal kaynaklardaki ısı artışı araştırıldı

İzmir depremi sonrası bölgedeki jeotermal kaynaklardaki ısı artışı araştırıldı
İzmirli 'eğitim neferleri' depremzede öğrenciler için sahada

İzmirli 'eğitim neferleri' depremzede öğrenciler için sahada