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İzmir'de 2 günde 179 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de son 2 günde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 179 düzensiz göçmen yakalandı.

Mustafa Güngör   | 14.08.2019
İzmir'de 2 günde 179 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak Sahili açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisine üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Durdurulan lastik bot içerisinde, 48'i Afganistan ve 1'i İran uyruklu olmak üzere 22'si çocuk 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesinde Karaada'nın kuzeyinde görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli 2 lastik bottaki 59'u Suriye, 17'si Filistin ve 6'sı Somali uyruklu olmak üzere 14'ü çocuk 82 düzensiz göçmen güvenli bölgeye çıkarıldı.

Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından Dikili ilçesi Kalem Adası açıklarında tespit edilen lastik bot içerisinde ise 32'si Suriye, 12'si Filistin ve 4'ü Orta Afrika uyruklu olmak üzere 16'sı çocuk 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekiplerce son 2 günde yakalanan 179 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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