Euro
9.48
Dolar
7.82
BIST 100
1,329.90
Altın
1,868.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
logo
Türkiye

İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 295'i muvazzaf 304 kişiden 198'i yakalandı.

Meriç Ürer   | 08.12.2020
İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir

İzmir merkezli 50 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 295'i muvazzaf 304 kişiden 198'i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 295'i muvazzaf 304 şüpheliyi yakalamak amacıyla polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. 

Polis ve jandarma ekiplerince İzmir merkezli 50 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 198 şüpheli gözaltına alındı. 

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin 193'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 111'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.

Şüpheliler arasında 5 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 10 yüzbaşı, 53 üsteğmen, 5 teğmen, 221 astsubay, 7 uzman çavuş rütbesinde asker şahıs, 1 Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olup asker şahıslardan sorumlu sözde mahrem imam, yönetici olduğu tespit edilen sivil memur olduğu belirtildi. 

Ayrıca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarıyla veri paylaşımına dayalı müşterek yürütülen çalışma sonucunda idari olarak FETÖ ile iltisakları tespit edilen aralarında albay, yarbay ve binbaşı gibi üst rütbede subayların da bulunduğu 704’u muvazzaf 868 personel hakkında idari yönden gereğinin takdir ve ifası için delilleri içeren verilerin ilgili kuvvet komutanlıklarına gönderildiği belirtildi. 

Operasyonun FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı operasyon konumunda olduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 287 bini aştı
İçişleri Bakanı Soylu, 81 il valisiyle Kovid-19 ile mücadelede son durumu değerlendirdi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 137 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
Dünya Ekonomik Forumu Kovid-19 nedeniyle Mayıs 2021'de Singapur'da yapılacak

Benzer haberler

İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Darbe girişimi davası sanığı eski yarbay Güven: Ben cemaatle görüştüğümü mertçe söyledim

Emniyet İstihbarat Dairesini ele geçirmeye çalışan FETÖ sanıklarına istenen ceza belli oldu

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde insani yardım elini uzatmayı sürdürüyor

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde insani yardım elini uzatmayı sürdürüyor
Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
Alevilerden sorumlu 'imam' Süleyman Uysal

Alevilerden sorumlu 'imam' Süleyman Uysal