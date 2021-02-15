İzmir için fırtına ve kar uyarısı
İzmir'de gece saatlerinden itibaren orta kuvvette fırtına ve kar beklendiği bildirildi.
İzmir
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren Çeşme yarımadasında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarın, yer yer fırtınaya dönüşmesinin beklendiği kaydedildi.
Kuvvetli rüzgarın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.
Kent merkezi ve çevre ilçelerde kar yağışının da beklendiği, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.