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Türkiye

İstinaf mahkemesi Uber'e erişim engelini kaldırdı

İstinaf mahkemesi, Uber'e erişim engelini kaldırdı ve Uber'in sarı taksiler ile çalışmaya devam etmesine izin verdi.

Fatma Eda Topcu   | 24.12.2020
İstinaf mahkemesi Uber'e erişim engelini kaldırdı

İstanbul

Uber Türkiye'den yapılan açıklamada, istinaf mahkemesinin bugün aldığı karar ile Uber'e Türkiye'de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı bulduğu belirtildi. 

Açıklamada, "İstinaf mahkemesi, kararı bozarak Uber'e erişim engelini kaldırdı. Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek." denildi. 

"Türkiye'ye inanıyoruz ve bağlıyız"

Açıklamada, ismi açıklanmayan Uber Global Sözcüsü'nün, "Türkiye'ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz." ifadelerine de yer verildi. 

"Heyecanlıyız"

Uber Türkiye'nin Twitter hesabından bugün yapılan paylaşımda da "Türkiye'de Uber'e gelen erişim engelinin istinaf kararı ile iptal edilmesinden çok mutluyuz. Uygulamamız, sarı taksilerle İstanbullulara hizmet vermeye devam edecek. Türkiye'deki kullanıcılarımızla yeniden buluşacağımız için heyecanlıyız. Birlikte güzel bir geleceğe..." denildi.

Verilen bilgiye göre, Uber, İstanbul'da hizmet vermeye başladığı 2014 yılından itibaren İstanbullular için popüler bir güvenli ulaşım seçeneği haline gelerek Türkiye'de 4,5 milyondan fazla kişi tarafından indirildi ve kullanımı tercih edildi.

Uber uygulaması, İstanbul'da 14 bin 500 taksi sürücüsü tarafından halihazırda kullanıldı.

Erişim engelinin kalkması ile Uber uygulamasında UberTaksi hizmeti sunulabilecek.

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