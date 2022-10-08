ABD'deki Uber sürücüleri, "yasa dışı paket" taşıma ihtimalinden tedirgin
ABD'de hemen hemen her şehir ve kasabada faaliyet gösteren özel yolcu taşıma şirketi Uber'de çalışan birçok sürücü, yasa dışı paket taşımış olmaktan tedirgin olduklarını dile getiriyor.
New York
Özellikle Kovid-19 salgını döneminde yönetimlerin uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamaları, paket taşımacılığı alanında Uber'in verdiği hizmete duyulan ihtiyacı had safhaya çıkardı ve araçla paket gönderme kültürünün yerleşmesi için zemin oluşturdu.
"Uber Connet" uygulamasını kullanan bir müşteri, kendisi yolculuk yapmak yerine, bir tanıdığına, sevdiği bir yakınına veya müşterisine ulaştırmak istediği paketi, çağırdığı Uber sürücüsüne vererek istediği adrese gönderebiliyor.
Müşteri, Uber uygulamasından eş zamanlı olarak paketin firma aracılığıyla yaptığı yolculuğu, çıkış noktasından varış anına kadar takip edebiliyor ve teslim edildiğinden emin olabiliyor.
Uber'in bu uygulaması müşterilere büyük kolaylık sağlarken, kötü niyetli kişiler veya suç örgütlerine riskten uzak bir "kuryelik" hizmetine de zemin oluşturuyor.
Uber çalışanlarıysa, reddetme seçeneklerinin olmadığı bu paketlerde uyuşturucu, silah ve benzeri yasa dışı maddelerin çıkması durumunda, kanun karşısında net bir korumaya sahip olmamaktan şikayetçi.
San Francisco merkezli Uber, Nisan 2020'de ilk Kovid-19 kısıtlamalarının yürürlüğe girdiği dönemde kurye hizmetini başlattığını duyurmuştu.
"Uber bizi tınlamaz"
New York'ta, 9 yıldır Uber sürücülüğü yapan Uğur Battaloğlu, AA muhabirinin konuyla ilgili sorusunu, "Uber bizi tınlamaz." diyerek cevapladı.
Geçimini Uber sürücülüğünden kazandığını ve 3 çocuk babası olduğunu anlatan Battaloğlu, "Uber'de çalışıyorsanız, sorgulayamazsınız. Size söyleneni yapmak zorundasınız ya da işi bırakmak zorunda kalırsınız." dedi.
"Bir nevi köle gibisin. Hiçbir itirazda bulunamıyorsun. Haklı olsan da tartışamıyorsun." görüşünü dile getiren Uber çalışanı, müşterilerden şikayet gelmesi durumunda hesaplarının kapatıldığını, müşteri memnuniyeti adına taşıdıkları paketleri de kontrol edemediklerini söyledi.
Battaloğlu başından geçen bir hadiseyi, "Bir gün Manhattan'dan bir paket aldım, New Jersey'deki varış adresinde paketi bekleyen gence verdim. Lüks bir arabaya binip gitti. Büyük ihtimalle pakette esrar benzeri bir şey vardı." sözleriyle aktardı.
Paket taşımacılığının Kovid-19 salgını döneminde arttığını vurgulayan Battaloğlu, "Zaten o dönemde dışarı çıkmak yasak. Bir de silah, eroin, esrarla yakalansa sıkıntı. Onlar için en güvenli yol Uber." dedi.
Firmanın gayriyasal bir paketle yakalanan sürücüyü kanunen tam olarak koruyan bir önlem almadığına işaret eden Battaloğlu, böyle bir durumda yetkililere kendini ifade etmenin çok baş ağrıtan bir durum olduğuna dikkati çekti.
"Acımasız bir sistem"
Bir süre Uber sürücüsü olarak çalıştıktan sonra yaşadığı sorunlar yüzünden bu işi bırakan ve firmanın misilleme yapmasından çekindiği için ismini vermek istemeyen M.A. "Uber acımasız bir sistem, çalışan hakkı sıfır." ifadesini kullandı.
Uber'de Kovid-19 salgını döneminde yoğun olarak çalıştığını ve bu sürede içinde ne olduğunu bilmediği birçok paketi istenen adreslere teslim ettiğini belirten M.A. bu durumun kendisini oldukça endişelendirdiğini, fakat başka seçeneğinin olmadığını belirtti.
Şikayetler için aracı bir şirket kullanan Uber'in "sorunları çözmede hiç istekli olmadığını" dile getiren M.A. "Bir şikayet için müşteri hizmetlerini aradığınızda saatlerce beklemek zorundasınız. Size cevap veren birini bulursanız yaptığı en faydalı şey sizi bir başkasına aktarmak. Bu böyle devam edip gidiyor ve yorulup telefonu kapatıyorsunuz." şeklinde konuştu.
Eski Uber çalışanı, ehliyetiyle ilgili yanlış bir bilgilendirmeden kaynaklı sorununu 8 ay geçmesine rağmen çözüme kavuşturmayan firmanın, şüpheli paketler yüzünden çalışanlarının zarar görmesinin "umurunda olmayacağına" inandığını kaydetti.
Bir başka Uber sürücüsü, Ş.B. ise, Uber'le çalıştığı dönemde New York'un Bronx bölgesinden aldığı bir yolcuyla garip davranışları yüzünden tartışma yaşadığını, uyuşturucu etkisinde olduğunu tahmin ettiği müşterinin yanında taşıdığı paketlerden şüphelendiğini ve muhtemel bir yasa dışı kuryeliğe alet olmamak için müşteriyi zorla arabadan indirdiğini ifade etti.
Bu olaydan sonra özellikle bazı bölgelere paket taşırken çok tedirgin olduğunu belirten Ş.B, firmayla yaşadığı diğer sıkıntıların da çözülmemesi üzerine Uber'den ayrılıp New York'ta sarı taksi işleten bir firmaya sürücü olarak geçiş yaptığını söyledi.
Suç örgütleri müşteriye ulaşmada her yolu deniyor
ABD Posta Servisi (UPS) Genel Müfettişliğinin 2018 tarihli raporunda, uyuşturucu pazarlayan internet sitelerinin müşterilerine sattığı yasa dışı ürünleri normal posta yoluyla ulaştırdığını tespit ettikleri bilgisi paylaşılmıştı.
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), Kovid-19 salgınının patlak verdiği 2020 yılında, firma ismi vermeden, uyuşturucu satıcılarının legal kurye hizmetlerini kullanarak salgın döneminde dikkat çekmeden evlere kadar ulaşabildiklerine dikkat çekmişti.
Uyuşturucu tacirlerinin, ürünlerini bazen reçeteli bir ilaç, puro kutusu veya bir hediye paketi şeklinde müşteriye ulaştırırken bazen pizza paketi taşıyan bir kuryeci şekline büründükleri detaylarına yer verilmişti.
Chicago polisi geçen yıl bazı Uber Connect sürücülerinin, içinde uyuşturucu madde olabileceğinden şüphelendiği paketleri kendilerine teslim ettiğini açıklamıştı.
Uber'in internet sayfasında, uyuşturucu, ateşli silah, çalıntı malzeme, alkol gibi malzemelerin Uber Connect hizmetiyle taşınmasının yasak olduğu belirtilse de, halihazırdaki uygulamada paketin içinde olduğunu kontrol eden bir sistemi bulunmuyor.
Uber sürücüleri bu konuyu, internet dahil değişik mecralarda gündeme getirse de ne ABD'li yetkililer ne de Uber yönetimi sorunu çözmek adına henüz somut bir adım atmış değil.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.