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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Mustafa Hatipoğlu,Tansel Parlak   | 21.01.2020
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

İstanbul

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Sabah erken saatlerden itibaren Anadolu Yakası'nda devam eden karla karışık yağmur, yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı.

Aydos Ormanı'nda aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

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