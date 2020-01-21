İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
İstanbul'da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
İstanbul
İstanbul'da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Sabah erken saatlerden itibaren Anadolu Yakası'nda devam eden karla karışık yağmur, yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı.
Aydos Ormanı'nda aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.