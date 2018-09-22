İstanbul'un hava yolcusu yazın 1,1 milyon arttı

Bu yaz iç ve dış hatta toplam 28 milyon 36 bin 236 kişinin ağırlandığı Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 113 bin 204 kişilik artış gösterdi.

İSTANBUL - İZZET TAŞKIRAN

İstanbul'daki havalimanlarında bu yaz ağırlanan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 113 bin 204 kişi arttı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında, haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan yaz döneminde, yolcu sayısı ve uçuş trafiğinde artış yaşandı.

Atatürk Havalimanı'nda haziran ayında iç hatta 1 milyon 604 bin 64, dış hatta 3 milyon 946 bin 556 olmak üzere toplam 5 milyon 550 bin 620 yolcu ağırlandı.

Temmuz ayında, bu havalimanından yapılan geliş ve gidiş seferleriyle toplam 6 milyon 419 bin 561 yolcu taşındı. İç hatta 1 milyon 831 bin 253, dış hatta 4 milyon 588 bin 308 yolcu misafir edildi.

Ağustos ayında iç hatta 1 milyon 839 bin 848, dış hatta 4 milyon 788 bin 190 olmak üzere toplam 6 milyon 628 bin 38 yolcu, Atatürk Havalimanı'nı kullandı.

Bu yılın yaz döneminde 18 milyon 598 bin 219 yolcu, iç ve dış hat seferleriyle söz konusu havalimanına geliş-gidiş yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda haziranda toplam 2 milyon 816 bin 409 yolcu misafir edildi. Misafir edilen yolcunun 1 milyon 903 bin 809'u iç hat, 912 bin 600'ü ise dış hat seferleriyle seyahat etti.

Temmuz ayında havalimanından iç hat seferleriyle 2 milyon 145 bin 615 yolcu taşınırken, dış hattan gelen-giden yolcu sayısı 1 milyon 165 bin 79 olarak kayıtlara yansıdı. Üç milyon 310 bin 694 yolcu temmuz ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, yazın en fazla yolcu ağustos ayında ağırlandı. Bu ayda, iç hatta 2 milyon 85 bin 188, dış hatta 1 milyon 225 bin 726 olmak üzere toplam 3 milyon 310 bin 914 yolcu havalimanında misafir edildi.

Yaz döneminde, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan toplam 9 milyon 438 bin 17 yolcunun seyahat ettiği kayıtlara geçti.

Bu yaz, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, iç ve dış hatta toplam 28 milyon 36 bin 236 yolcuyu ağırladı.

Geçen yıl aynı dönemde kentteki iki havalimanından toplam 26 milyon 923 bin 32 yolcu seyahat etmişti.

Böylece bu yaz, geçen senenin aynı dönemine göre 1 milyon 113 bin 204 yolcu artışı yaşandığı görüldü.

Seferlerde artış sürüyor

Atatürk Havalimanı'nda bu yılın haziran ayında, iç hatta 11 bin 962, dış hatta 27 bin 552 olmak üzere 39 bin 514 uçuş düzenlendi.

Temmuzda düzenlenen 42 bin 271 seferin 12 bin 732'si iç, 29 bin 539'u dış hatta icra edildi.

Atatürk Havalimanı'nda ağustosta 12 bin 808 iç hat, 30 bin 89 dış hat olmak üzere 42 bin 897 uçaklık geliş gidiş seferi yapıldı.

Böylece yaz boyunca söz konusu havalimanından 124 bin 682 sefer düzenlendiği istatistiklere yansıdı.

2018'in yaz döneminde Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı 63 bin 406 sefer icra edildi.

Bu havalimanından haziranda 19 bin 888, temmuzda 21 bin 809, ağustosta 21 bin 709, iç ve dış hat seferi yapıldı.

Kentteki iki havalimanında yaz döneminde 188 bin 88 uçaklık hava trafiği yaşandı.

Geçen yıl, aynı dönemde Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından icra edilen geliş-gidiş seferleri 186 bin 558 olarak belirlenmişti.

Böylece, geçen yıla göre, bu yaz İstanbul'da bin 530 sefer artışı sağlandı.