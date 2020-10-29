Euro
9.74
Dolar
8.30
BIST 100
1,126.99
Altın
1,878.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak etkili oldu

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı alt geçitler ile iş yerlerini su bastı.

Kaan Bozdoğan,Emrah Gökmen   | 29.10.2020
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak etkili oldu Fotoğraf:Salih Zeki Fazlıoğlu/AA

Istanbul

Avrupa Yakası'nda birçok bölgede sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak sebebiyle hem sürücüler hem yayalar zor anlar yaşadı.

Sürücüler görüş mesafesinin düşmesi sonucu yolda ilerlemekte güçlük çekerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Sağanak dolayısıyla başta Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Fatih olmak üzere birçok ilçede bazı alt geçitleri su bastı, yollarda su birikintileri oluştu.

Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Tecimen Sanayi Sitesinde yağış nedeniyle iş yerlerini su bastı. 

İtfaiye ve belediye ekipleri, su baskınının yaşandığı bölgelerde tahliye çalışması yaparken, vatandaşlar da iş yerlerinin önünü temizledi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının önem taşıdığı kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Obezite hastalarına Kovid-19 uyarısı
Almanya'da 16 bin 774 kişiyle en yüksek günlük Kovid-19 vakası kaydedildi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 44 milyon 774 bini geçti
Fransa genelinde Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Afrika'da son 24 saatte 12 bin 56 kişide Kovid-19 tespit edildi

Benzer haberler

Pandemi tesislerin dezenfeksiyon hizmeti kullanımını yüzde 385 artırdı

Pandemi tesislerin dezenfeksiyon hizmeti kullanımını yüzde 385 artırdı

İstanbul merkezli 12 ilde terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 93 gözaltı

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak etkili oldu

İstanbul Avrupa Yakası ile Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Avrupa Yakası ile Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul Valisi Yerlikaya, açılışa hazırlanan Kariye Camisi'nde incelemede bulundu

İstanbul Valisi Yerlikaya, açılışa hazırlanan Kariye Camisi'nde incelemede bulundu
İstanbullular, vaka sayısındaki artış sonrası Kovid-19 tedbirlerine daha çok riayet ediyor

İstanbullular, vaka sayısındaki artış sonrası Kovid-19 tedbirlerine daha çok riayet ediyor