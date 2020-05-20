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İstanbul'un ana arterlerinde trafik yoğunluğu

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu,Tansel Parlak,Muhammed Gencebay Gür   | 20.05.2020
İstanbul'un ana arterlerinde trafik yoğunluğu

İstanbul

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'un ana arterlerinde trafik yoğunluğu

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk günü kentin ana artelerinde trafik yoğunluğu oluştu. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

Kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 ilde 16-19 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında, özellikle D-100 Karayolunda her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı. Karayolunun Ankara istikametinde trafik Çağlayan'dan başlarken, Edirne yönünde ise Haliç Köprüsü'nün girişinden itibaren gözlenen trafik yoğunluğu Florya'ya kadar sürdü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolu'nda ise Edirne yönünde Mahmutbey, Gaziosmanpaşa civarında trafik yoğunluğu yaşandı. Ankara istikametinde de Bağcılar'da trafiğin yoğun olduğu görüldü.

Anadolu Yakası'nda D-100 Ankara istikametinde Göztepe ve Bostancı ile Şile Yolu, Ümraniye mevkilerinde yoğunluk oluştu. TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde de yoğunluk gözlendi.

Kentin ana arterlerindeki araç trafiği, iş çıkış saati olması ve iftarın yaklaşması sebebiyle arttı.

İstanbul'da saat 18.15'te trafik yoğunluğu yüzde 53'e ulaşırken ilerleyen saatlerde azaldı.

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