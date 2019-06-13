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İstanbul'daki seçim hakimleri hakkında inceleme

HSK, İstanbul seçiminde kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmeleri yaptıkları gerekçesiyle haklarında YSK tarafından suç duyurusunda bulunulan İstanbul ilçe seçim kurulu başkanları hakkında inceleme başlattı.

Aylin Sırıklı,Kemal Karadağ   | 13.06.2019
İstanbul'daki seçim hakimleri hakkında inceleme

Ankara

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul seçiminde kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmeleri yaptıkları gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından suç duyurusunda bulunulan İstanbul ilçe seçim kurulu başkanları hakkında inceleme başlattı.

YSK, 31 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptalinin ardından, kanuna aykırı sandık görevlisi ataması yapan ilçe seçim kurulu başkanları ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmuş, bu kişilerin hakim olması nedeniyle suç duyurusu yazısı HSK'ye gönderilmişti.

HSK 1. Dairesi, YSK'nin suç duyurusu üzerine, ilçe seçim kurulu başkanı hakimler hakkında inceleme başlattı.

İddiaları araştırmak üzere görevlendirilen HSK müfettişlerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda hakimlerle ilgili karar verilecek.

YSK'nin suç duyurusu dilekçesinde isim belirtilmediği, müfettişlerin araştırması sonucu, kanuna aykırı görevlendirme yapanların belirleneceği öğrenildi.

Hakimler dışındaki diğer sorumlular

Bu arada, YSK tarafından, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun, "Hakim ve savcıların suçlarına iştirak edenler aynı soruşturma ve kovuşturma mercilerine tabidirler" hükmü gereğince, ilçe seçim kurulu başkanlarının yanı sıra diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu dilekçesi de HSK'ye gönderilmişti.

HSK, hakimler dışındaki görevliler hakkındaki soruşturmaların genel hükümlere tabi olması nedeniyle bu kişilerle ilgili soruşturmaların İstanbul savcılıklarınca yürütülmesine karar verdi.

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