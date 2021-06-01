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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 30 adrese baskın düzenlendi.

Uğur İslamoğlu   | 01.06.2021
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 23 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle baskın yaptı.

Operasyon sırasında farklı adreslerde çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Baskın yapılan adreslerde detaylı arama çalışmaları başlatıldı.

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