İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 30 adrese baskın düzenlendi.
İstanbul
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 23 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.
Sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle baskın yaptı.
Operasyon sırasında farklı adreslerde çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Baskın yapılan adreslerde detaylı arama çalışmaları başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.