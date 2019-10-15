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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 ilçede 33 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Mehmet Ali Derdiyok   | 15.10.2019
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı Fotoğraf: Onur Çoban /AA

İstanbul

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 ilçede 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı ) 

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Sarıyer, Başakşehir, Ataşehir ve Ümraniye'de belirlenen 33 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girildi.

35 kişi gözaltına alındı

Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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