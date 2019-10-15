Euro
6.49
Dolar
5.88
BIST 100
95,011.71
Altın
1,491.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri, basın mensuplarıyla bir araya geliyor Ceylanpınar’ın karşısındaki Rasulayn’dan yayındayız
logo
Türkiye

HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

Hakkari, Yüksekova, Erçiş ve Nusaybin'in HDP'li belediye başkanları yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Necat Hazar   | 15.10.2019
HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı Fotoğraf: Yılmaz Kazandıoğlu /AA

Van/Hakkari

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. 

Bu kapsamda Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, HDP'li ilçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin, meclis üyesi Bayram Çiçek, HDP İlçe Başkanı Şakir Asıl ve ilçe yöneticisi Hücret Kandemir gözaltına alındı.

Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramasında çok sayıda örgütsel dokümanla dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

HDP'li Nusaybin Belediye Başkanına terörden gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz, Nusaybin Belediyesi meclis üyeleri Mehmet Emin Alkan ve Ferhat Kut yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan polis ekiplerince Nusaybin Belediyesinde de arama yapıldı. 

Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman gözaltına alındı

 HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hakkari'deki operasyonda HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Kahraman ve Yüksekova Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı gözaltına alındı.

Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar yakalandı

Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar da Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya'da bir adreste yakalandı.

Gözaltına alındıktan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Yaşar'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hakkari'ye gönderileceği öğrenildi.

Emniyet müdürlüğü ekipleri, Hakkari ve Yüksekova belediyesi çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak içeride arama yaptı. Bazı doküman ve malzemelere el konuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin Suriye politikasında İsrail ve Yahudi lobisinin etkisi
Katalan Süreci'nde yargı kararını verdi
Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde masada ticaret ve Orta Doğu olacak
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı

Benzer haberler

HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

'Yerel Medya Temsilcileri ve Güvenlik Bürokratları Çalıştayı' düzenlendi

Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
'Terör örgütüne katılırken HDP binasında 10 gün kaldım'

'Terör örgütüne katılırken HDP binasında 10 gün kaldım'