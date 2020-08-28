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İstanbul'da tramvay halk otobüsüne çarptı

Kabataş'ta, tramvayın halk otobüsüne çarpmasıyla meydana gelen kazada iki kişi hafif yaralandı.

Ali Ebubekir Tokcan   | 28.08.2020
İstanbul'da tramvay halk otobüsüne çarptı Fotoğraf: Ali Ebubekir Tokcan/AA

İstanbul

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, dönüş yapmakta olan halk otobüsünün orta kısmına çarptı. Kaza nedeniye otobüste bulunan iki yolcu hafif yaralandı. 

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edilirken, otobüste ve tramvayda hasar oluştu.

Otobüs olay yerinden çekilirken, ekiplerin çalışması sürüyor.

Metro İstanbul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır." duyurusunda bulundu.



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