Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda orman yangını çıktı

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, İyon Denizi'ndeki Zakintos Adası'nın Volimes bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin başlattığı yangın söndürme çalışmalarına gönüllü ekipler de destek verdi.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin bölge sakinlerinin cep telefonlarına gönderdiği acil kodlu mesajda, yetkililerin talimatlarına riayet edilmesi ve bölgenin tahliye edilmesi istendi.

Atina yakınlarında da yangın çıktı

İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Pikermi bölgesinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktığı ifade edildi.

Yangına, 115 itfaiyeci, 2 yaya müdahale ekibi, gönüllüler ve 30 araçla müdahale edildiği, söndürme çalışmalarına havadan 2 uçak ve 3 helikopterin de destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, Avrupa İtfaiyecileri Ön Konuşlandırma Programı kapsamında Yunanistan'da bulunan Romanya ve Fransa'dan ekiplerin de çalışmalara katıldığı kaydedildi.

Sivil Koruma Birimi tarafından bölgedeki vatandaşlara "112" acil uyarı sistemi üzerinden tedbirli ve hazır olmaları yönünde mesaj gönderildiği belirtildi.

Yangından etkilenen Attika'da sel ve erozyon riskinin arttığı uyarısı

Yunanistan Deprem Planlama ve Koruma Kurumu (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas, Yunan devlet televizyonu ERT'ye Attika'daki yangına ilişkin açıklama yaptı.

Lekkas, 4 gündür bölgede geniş çaplı inceleme ve saha çalışması yaptıklarını belirtti.

İncelemelerde Livadostra, Kalamaki, Agios Vasilios, Porto Germeno, Psatha ve Megara bölgelerinin yangından ağır etkilendiğini belirlediklerini dile getiren Lekkas, Livadostra, Kalamaki ve Agios Vasilios'ta özellikle akarsuların denize ulaştığı noktalarda müdahalelere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Lekkas, Psatha'da ise yangın sonrası sel riskinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, geniş akarsu ağının özel olarak incelenmesi ve belirli noktalarda hedefli önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Porto Germeno'nun bölgedeki en zor alanlardan biri olduğuna işaret eden Lekkas, bölgenin karmaşık arazi yapısı nedeniyle jeolojiyi, akarsu ağını, toprak erozyonunu ve orman yapısını birlikte ele alan kapsamlı çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki plansız yapılaşmanın yerleşim alanlarını daha kırılgan hale getirdiğine dikkati çeken Lekkas, "Porto Germeno son derece zor bir vaka. Çok belirli noktalarda, hedefli müdahaleler yapılması gerekiyor." dedi.