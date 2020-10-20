Euro
9.31
Dolar
7.90
BIST 100
1,202.95
Altın
1,901.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubunda konuşuyor
logo
Türkiye

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Metin Tokgöz,Fatih Çağlar Demirbaş   | 20.10.2020
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

İstanbul

Ekipler, kentin her iki yakasında otobüs, dolmuş, ticari taksiler ve servis minibüslerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde sürücülerin evrak kontrolü yapılırken maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.

Denetimler gün boyu sürecek. 

Sürücü yolculara da para cezası kesilmesini istedi

Beylikdüzü ve Esenyurt'taki denetimlerde polis ekipleri, belirlenen sayıdan fazla yolcu taşıyan sürücülere para cezası uyguladı. 

Polis ekipleri denetimler sırasında D-100 Karayolu'nda, Büyükçekmece istikametine seyir halinde olan bir toplu taşıma aracını durdurdu. 

Araçtan inen sürücü, yolcuların orta ve arka kapıdan zorla bindiğini öne sürerek, polisten yolculara da para cezası kesmesini istedi. 

Polis, sürücüye 3 bin 180 lira para cezası kesti. 

Okul servislerini de maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyaran polis ekipleri, kurallara uymayan servis sürücülerine de para cezası uyguladı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Salgında 'ikinci dalga' Avrupa'yı daha sert vuruyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 40 milyon 657 bini aştı
Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
İngiltere Premier Lig'de 8 koronavirüs vakası tespit edildi
İtalya'da hükümetin Kovid-19 salgınına yönelik tedbirleri tartışma konusu oldu

Benzer haberler

Salgında 'ikinci dalga' Avrupa'yı daha sert vuruyor

Salgında 'ikinci dalga' Avrupa'yı daha sert vuruyor

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 40 milyon 657 bini aştı

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 1400 litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul'daki Kovid-19 denetimlerinde 713 cezai 28 idari işlem uygulandı

İstanbul'daki Kovid-19 denetimlerinde 713 cezai 28 idari işlem uygulandı
Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 587 kişi öldü

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 587 kişi öldü
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi