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İstanbul'daki Kovid-19 denetimlerinde 713 cezai 28 idari işlem uygulandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dün yapılan denetimlerde, 299 iş yerinin uyarıldığını, 713 cezai, 28 idari işlem uygulandığını, 2 iş yerinin faaliyetten men edildiğini bildirdi.

Zeynep Rakipoğlu   | 20.10.2020
İstanbul'daki Kovid-19 denetimlerinde 713 cezai 28 idari işlem uygulandı

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,  Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 19 Ekim'de koronavirüs ile mücadele kapsamında 'Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri'ne yönelik 415 ekip, 998 personel ile 4.586 iş yerine denetim yapıldı. 299 iş yeri uyarıldı. 713 cezai, 28 idari ceza uygulandı. 2 iş yeri faaliyetten men edildi." ifadelerini kullandı. 

Vali Yerlikaya, paylaşımında denetimlerden bir fotoğrafa da yer verdi.

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