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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 ilçede 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa Hatipoğlu   | 27.01.2021
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı Fotoğraf: İsa Terli / AA

İstanbul

Çatışma bölgeleriyle iltisaklı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü saflarında bulunan, faaliyetlerine devam eden, eleman temini, maddi menfaat ve lojistik destek arayışında bulunan şüphelilerin tespitine yönelik İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmaların ardından Başakşehir, Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece'de 13 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde aramalar yapıldı.

Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.

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